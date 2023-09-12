В Тыве в школе отравились 45 человек
Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале заявил, что 45 человек из школы №18 Кызыла обратились к медикам с жалобами на кишечную инфекцию.
По его словам, пятеро учащихся образовательного учреждения и один взрослый были госпитализированы, у некоторых отравившихся детей «уже наблюдаются улучшения».
«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и регионального Минобра. Все обстоятельства отравления, также как и возбудитель инфекции, устанавливаются специалистами», - написал Ховалыг.
Он добавил, что пищеблок в школе закрыли, у работников школьной столовой взяли анализы, на экспертизу отправили образцы пищи, которую ели школьники.
Ранее сотрудники Следственного комитета задержали четырех человек по делу о массовом отравлении шаурмой в Курске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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