В Тыве в школе отравились 45 человек

По его словам, пятеро учащихся образовательного учреждения и один взрослый были госпитализированы, у некоторых отравившихся детей «уже наблюдаются улучшения».

«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и регионального Минобра. Все обстоятельства отравления, также как и возбудитель инфекции, устанавливаются специалистами», - написал Ховалыг.

Он добавил, что пищеблок в школе закрыли, у работников школьной столовой взяли анализы, на экспертизу отправили образцы пищи, которую ели школьники.

Ранее сотрудники Следственного комитета задержали четырех человек по делу о массовом отравлении шаурмой в Курске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

