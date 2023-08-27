В Москве арестовали фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой

Савеловский суд Москвы отправил под арест двух фигурантов дела об отравлении шаурмой на севере столицы, пишет РИА Новости.

В Москве временно закрыли «Пицца.Суши.Вок» из-за кишечной инфекции

Им вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что в кафе Бистро-24» на севере Москвы продавали некачественную продукцию.

Массовое отравление шаурмой ранее произошло во Владимире. Пострадали 107 человек, в их числе 23 ребенка, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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