В Москве арестовали фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой
27 августа 202320:43
Савеловский суд Москвы отправил под арест двух фигурантов дела об отравлении шаурмой на севере столицы, пишет РИА Новости.
Им вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.
Столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что в кафе Бистро-24» на севере Москвы продавали некачественную продукцию.
Массовое отравление шаурмой ранее произошло во Владимире. Пострадали 107 человек, в их числе 23 ребенка, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Артиллеристы ВС РФ атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области
- В Москве арестовали фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой
- Зеленский заявил об опасении вести бои на территории России
- «Крылья Советов» вырвали победу у «Балтики» в шестом туре РПЛ
- Зеленский собрался вернуть государству часть имущества олигархов
- В ДТП в Олонецком районе Карелии погибли три человека
- Кадыров заявил об отражении наступления ВСУ под Клещеевкой
- Беспилотник упал в поле у деревни Маслово Орловской области
- В Грузии скала обрушилась на средневековый монастырь
- Симоньян: журналист Карлсон попросил об интервью с Путиным
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru