В тяжелом состоянии остаются 8 пострадавших в результате стрельбы в Казани

В больницах находится 21 пострадавший в результате стрельбы в школе №175 Казани, сообщают во вторник информагентства со ссылкой на Минпросвещения РФ.

По данным ведомства, 8 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 13 – в состоянии средней тяжести.

Тревожные сообщения о стрельбе в казанской школе начали поступать во вторник днем.

Национальный антитеррористический комитет сообщил о гибели 7 детей. Эту информацию подтвердил президент Татарстана Рустам Минниханов, выехавший на место трагедии. «Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже», - сказал он телеканалу «Россия 24».

В Следственном комитете России сообщили, что нападавший задержан. Это местный житель 2001 года рождения. По данным ведомства, вооруженный молодой человек ворвался в школу и открыл там стрельбу.

Между тем, СМИ сообщали о гибели 11 человек и двух нападавших. Однако, власти Татарстана заявили, что нападавший на школу был один.

«Слетел с катушек». Ветеран ФСБ объяснил бойню в казанской школе

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и многие другие политики уже выразили соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Казани.

Ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что стрелявший в казанской школе мог «слететь с катушек», попав под влияние экстремистов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖертвыСтрельбаКазань
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