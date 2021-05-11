В тяжелом состоянии остаются 8 пострадавших в результате стрельбы в Казани

В больницах находится 21 пострадавший в результате стрельбы в школе №175 Казани, сообщают во вторник информагентства со ссылкой на Минпросвещения РФ.

По данным ведомства, 8 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 13 – в состоянии средней тяжести.

Тревожные сообщения о стрельбе в казанской школе начали поступать во вторник днем.

Национальный антитеррористический комитет сообщил о гибели 7 детей. Эту информацию подтвердил президент Татарстана Рустам Минниханов, выехавший на место трагедии. «Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже», - сказал он телеканалу «Россия 24».

В Следственном комитете России сообщили, что нападавший задержан. Это местный житель 2001 года рождения. По данным ведомства, вооруженный молодой человек ворвался в школу и открыл там стрельбу.

Между тем, СМИ сообщали о гибели 11 человек и двух нападавших. Однако, власти Татарстана заявили, что нападавший на школу был один.