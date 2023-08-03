В Тверской области в ДТП погиб трехлетний ребенок

Трехлетний ребенок погиб в автоаварии в Тверской области, сообщает телеканал «360».

Смертельное ДТП с КамАЗ и тремя легковушками произошло под Самарой

Его сбил автомобиль Ford Focus. Смертельное происшествие произошло в городе Удомлена улице Мюда. По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил смертельные травмы.

Полиция ведет проверку.

Ранее три человека погибли в автоаварии в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияДТП

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