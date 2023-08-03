В Тверской области в ДТП погиб трехлетний ребенок
3 августа 202301:41
Трехлетний ребенок погиб в автоаварии в Тверской области, сообщает телеканал «360».
Его сбил автомобиль Ford Focus. Смертельное происшествие произошло в городе Удомлена улице Мюда. По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил смертельные травмы.
Полиция ведет проверку.
Ранее три человека погибли в автоаварии в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru