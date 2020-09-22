В Тверской области разбился самолет Су-30

Во время проведения учебно-тренировочного полета в Тверской области потерпел крушение самолет Су-30. Об этом заявили в Западном военном округе. Известно, что экипаж успел катапультироваться.

Других подробностей инцидента пока не приводится, пишет ТАСС.

Пилот погиб при крушении аэроплана в Тамбовской области

К слову, ранее стало известно, что эксперты назвали причину крушения Су-27 весной в Крыму. Взрыв двигателя ракеты привел к крушению истребителя в марте 2020 года. Самолет рухнул в Черное море во время планового полета, напомнил начальник Службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

«Выводы комиссии однозначны: причиной авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода», - заявил Байнетов.

Он отметил, что к таким выводам специалисты пришли после экспертизы поднятых со дна Черного моря элементах самолета. На фрагментах оказались следы пороховых газов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тверская ОбластьКрушение Самолета
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