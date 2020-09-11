Пилот погиб при крушении аэроплана в Тамбовской области
11 сентября 202020:54
Пилот аэроплана "Бекас Х-32" погиб в результате крушения воздушного судна в Тамбовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные оперативные службы.
По данным агентства, крушение произошло в половине восьмого вечера недалеко от села Никольское Мичуринского района.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
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11 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru