В Тверской области нашли живым пропавшего семилетнего мальчика

Накануне стало известно, что в городе Торопце пропал ребенок, который вышел из продуктового магазина и ушел в неизвестном направлении. После пропажи мальчика возбудили уголовное дело, к его поискам подключились полиция, Следственный комитет, МЧС и волонтеры. Ребенка удалось найти в пятницу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи предполагаемого места исчезновения ребенка.

«Изучение видеоматериалов позволило установить точное время исчезновения мальчика и сузить круг поиска», — подчеркнула Волк.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тверской области сообщили, что пропавший ребенок провалился в открытый канализационный люк. После обнаружения мальчика передали медикам, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

