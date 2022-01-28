В Тверской области нашли живым пропавшего семилетнего мальчика
Семилетнего мальчика, пропавшего в Тверской области накануне, нашли живым. Об этом сообщается на странице тверского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Накануне стало известно, что в городе Торопце пропал ребенок, который вышел из продуктового магазина и ушел в неизвестном направлении. После пропажи мальчика возбудили уголовное дело, к его поискам подключились полиция, Следственный комитет, МЧС и волонтеры. Ребенка удалось найти в пятницу.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи предполагаемого места исчезновения ребенка.
«Изучение видеоматериалов позволило установить точное время исчезновения мальчика и сузить круг поиска», — подчеркнула Волк.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тверской области сообщили, что пропавший ребенок провалился в открытый канализационный люк. После обнаружения мальчика передали медикам, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
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