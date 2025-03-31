Названа личность мурманского стрелка

Через некоторое время после появления сообщений о происшествии Росгвардия сообщила, что бойцы СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» провели штурм крыши 14-этажного здания, стрелок был нейтрализован.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», злоумышленник, заблокировал вход на крышу дома колючей проволокой. По данным СМИ, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. 43-летний Завгородний жил в том же доме, с крыши которого начал стрелять. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

