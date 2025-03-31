Названа личность мурманского стрелка
Гражданином, который открыл вечером в воскресенье беспорядочную стрельбу в Мурманске, оказался Владислав Завгородний. Он числится сотрудником федерального государственного унитарного предприятия «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Мурманской области.
По уточненным данным, стрелявший жив, находится в тяжелом состоянии после ранения при нейтрализации силовиками. Огонь злоумышленник вел с крыши одного из домов на Кольском проспекте. Сначала мужчина обстрелял экипаж патрульно-постовой службы полиции.
Через некоторое время после появления сообщений о происшествии Росгвардия сообщила, что бойцы СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» провели штурм крыши 14-этажного здания, стрелок был нейтрализован.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», злоумышленник, заблокировал вход на крышу дома колючей проволокой. По данным СМИ, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. 43-летний Завгородний жил в том же доме, с крыши которого начал стрелять. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru