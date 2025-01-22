В Твери накрыли этническую ОПГ с контрафактными алкоголем и табаком

Деятельность этнической организованной преступной группы пресекли силовики в Тверской области. Уроженцы Азербайджана долгое время реализовывали в регионе немаркированные алкогольные напитки и табачную продукцию.

Как сообщает издание Tverigrad.ru, совместную операцию провели сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Были задержаны шестеро выходцев из Азербайджана.

«Накачивают блогеры!»: Скандал с поддельной российской колбасой в Китае назвали надуманным

Контрафактной продукцией злоумышленники торговали как в самом областном центре, так и в ряде районов. Среди изъятого - ящики с водкой, виски, коньяком, текилой. Весь контрафакт был разлит в бутылки с товарными знаками известных торговых марок.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», совокупная стоимость изъятого товара оценивается в 100 миллионов рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:КонтрафактОПГТверская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры