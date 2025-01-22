В Твери накрыли этническую ОПГ с контрафактными алкоголем и табаком
Деятельность этнической организованной преступной группы пресекли силовики в Тверской области. Уроженцы Азербайджана долгое время реализовывали в регионе немаркированные алкогольные напитки и табачную продукцию.
Как сообщает издание Tverigrad.ru, совместную операцию провели сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Были задержаны шестеро выходцев из Азербайджана.
Контрафактной продукцией злоумышленники торговали как в самом областном центре, так и в ряде районов. Среди изъятого - ящики с водкой, виски, коньяком, текилой. Весь контрафакт был разлит в бутылки с товарными знаками известных торговых марок.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», совокупная стоимость изъятого товара оценивается в 100 миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru