«Накачивают блогеры!»: Скандал с поддельной российской колбасой в Китае назвали надуманным

Российские продукты ценят в Китае за качество и экологичность, а ситуацию с их подделками в большей степени раскручивают блогеры, заявил в интервью НСН глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Китайские СМИ ранее сообщили, что в Шанхае с конца декабря активно проверяют местные магазины «товаров из России», которые зачастую продают подделки. Речь идет о приморском мёде, колбасе, шоколаде «Алёнка» и других товарах.