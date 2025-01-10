«Накачивают блогеры!»: Скандал с поддельной российской колбасой в Китае назвали надуманным
Популярность российских товаров в Китае увеличилась после начала СВО, сказал в эфире НСН Виталий Манкевич, предположив, что ситуация с подделками еды уляжется в ближайшие два месяца.
Российские продукты ценят в Китае за качество и экологичность, а ситуацию с их подделками в большей степени раскручивают блогеры, заявил в интервью НСН глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
Китайские СМИ ранее сообщили, что в Шанхае с конца декабря активно проверяют местные магазины «товаров из России», которые зачастую продают подделки. Речь идет о приморском мёде, колбасе, шоколаде «Алёнка» и других товарах.
«Действительно, российские товары в Китае пользуется спросом, особенно после начала спецоперации на Украине. Китайцы хотят поддержать Россию покупкой российских товаров. Местные компании видят увеличение спроса и начинают подделывать российские товары. Если брать ситуацию с шоколадом "Алёнка", "Объединенные кондитеры" уже давно судятся с китайскими производителями, которые присвоили себе торговую марку "Алёнка". Примерно такие же сложности с другими марками. Но мне кажется, что ситуация в большей степени надуманная, накачанная нашими блогерами, которые заходили в Китае в магазины и говорили: "О, это не российское и это тоже". Думаю, что с помощью китайских контролирующих органов эта ситуация уляжется буквально в ближайшие месяц-два», - сказал Манкевич.
Он объяснил, что российские товары покупают обеспеченные китайцы, но на них пока нет «колоссального спроса».
«В основном мы поставляем продуктовые товары, которые пользуются спросом за счет того, что считаются качественными и экологически чистыми. Их покупают люди со средним достатком и выше среднего, и используют чуть ли не в ежедневном обиходе. Но пока из-за того, что мы не приходим с активной рекламой своих товаров, как американские или европейские производители, какого-то колоссального спроса на наши товары в Китае и в Азии нет», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в числе подделок, которые были выявлены в магазинах Шанхая, встречалась якобы российская колбаса с необычными названиями, такими, как «Кишечная» и «Кукурузная кишка охотника», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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