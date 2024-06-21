В Туве воспитательница детсада заразила девять детей туберкулезом
Воспитатель детского сада заразила туберкулезом девять детей в селе Чаа-Холь в Туве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.
По данным правоохранителей, в августе 2022-феврале 2023 года женщина, работавшая воспитателем ясельной группы в сельском детсаду «Солнышко», заразилась туберкулезом. При этом воспитательница скрыла факт заболевания и продолжила работать, пишет RT.
Как отметили в прокуратуре, туберкулезом заразились девять малолетних детей. Воспитатель стала фигуранткой уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
«Дело направлено для рассмотрения по существу в Чаа-Хольский районный суд. Санкция статьи предполагает лишение свободы до двух лет», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Известно, что заболевшие туберкулезом дети выздоровели, однако продолжают получать лечение.
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