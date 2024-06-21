В Туве воспитательница детсада заразила девять детей туберкулезом

По данным правоохранителей, в августе 2022-феврале 2023 года женщина, работавшая воспитателем ясельной группы в сельском детсаду «Солнышко», заразилась туберкулезом. При этом воспитательница скрыла факт заболевания и продолжила работать, пишет RT.

Как отметили в прокуратуре, туберкулезом заразились девять малолетних детей. Воспитатель стала фигуранткой уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

«Дело направлено для рассмотрения по существу в Чаа-Хольский районный суд. Санкция статьи предполагает лишение свободы до двух лет», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Известно, что заболевшие туберкулезом дети выздоровели, однако продолжают получать лечение.

