Уголовное дело возбудили из-за отравления 18 человек водой в Приморье
По факту массового отравления водой в Приморье возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, 18 жителей города Спасск-Дальний отравились, поскольку на предприятии, ответственном за подачу питьевой воды, не произвели контроль несоблюдения санитарно-эпидемиологических нормативов.
На данный момент пострадавшие с признаками отравления находятся в медицинских учреждениях региона. Правоохранители ведут допросы потерпевших и очевидцев.
Ранее сообщалось, что не менее 188 человек отравились едой сервиса «Кухня на районе» в Москве. В столице начался судебный процесс о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru