Уголовное дело возбудили из-за отравления 18 человек водой в Приморье

По данным ведомства, 18 жителей города Спасск-Дальний отравились, поскольку на предприятии, ответственном за подачу питьевой воды, не произвели контроль несоблюдения санитарно-эпидемиологических нормативов.

На данный момент пострадавшие с признаками отравления находятся в медицинских учреждениях региона. Правоохранители ведут допросы потерпевших и очевидцев.

Ранее сообщалось, что не менее 188 человек отравились едой сервиса «Кухня на районе» в Москве. В столице начался судебный процесс о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, напоминает «Радиоточка НСН».

