В Туве арестован бывший глава Минсельхоза республики

Кызылский городской суд отправил под стражу сроком на два месяца экс-министра лесного хозяйства и природопользования Тувы Темира Сарыг-Хаа, в отношении которого возбудили уже второе уголовное дело. На этот раз о взятке в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, передает ТАСС.

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Накануне чиновник был отправлен под домашний арест по уголовному делу о получении взятки в размере 400 тысяч рублей от работников «Авиалесоохраны» за покровительство послужбе.

Еще в сентябре этого года министра отстранили от должности после того, как водитель служебного автомобиля Минсельхоза стал виновником ДТП, в котором погибли пять человек.

Ранее следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста блогера Блиновской, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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