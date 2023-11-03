В Туве арестован бывший глава Минсельхоза республики

Накануне чиновник был отправлен под домашний арест по уголовному делу о получении взятки в размере 400 тысяч рублей от работников «Авиалесоохраны» за покровительство послужбе.

Еще в сентябре этого года министра отстранили от должности после того, как водитель служебного автомобиля Минсельхоза стал виновником ДТП, в котором погибли пять человек.

Ранее следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста блогера Блиновской, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



