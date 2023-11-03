В Туве арестован бывший глава Минсельхоза республики
Кызылский городской суд отправил под стражу сроком на два месяца экс-министра лесного хозяйства и природопользования Тувы Темира Сарыг-Хаа, в отношении которого возбудили уже второе уголовное дело. На этот раз о взятке в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, передает ТАСС.
Накануне чиновник был отправлен под домашний арест по уголовному делу о получении взятки в размере 400 тысяч рублей от работников «Авиалесоохраны» за покровительство послужбе.
Еще в сентябре этого года министра отстранили от должности после того, как водитель служебного автомобиля Минсельхоза стал виновником ДТП, в котором погибли пять человек.
Ранее следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста блогера Блиновской, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирча Луческу объявил о завершении тренерской карьеры
- На трассе в Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком
- В Афинах открыли музей оперной дивы Марии Каласс
- Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом
- Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала
- Минюст признал иноагентами трех российских журналистов
- У Большого театра выстроилась очередь из желающих попасть на балет «Щелкунчик»
- Белый дом признал сокращение военной помощи Украине
- Польский самолет нарушил воздушную границу Белоруссии
- В Туве арестован бывший глава Минсельхоза республики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru