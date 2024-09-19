В Тутаеве 11 задержанных арестовали на 7 суток за отказ подчиниться полиции

Еще 1 из 21 задержанного в Тутаеве получили наказание в виде семи суток административного ареста за отказ подчиниться требованиям полиции. Об этом сообщил Ярославский областной суд.

По информации суда, Тутаевский городской суд уже начал рассматривать административные дела в отношении участников массового задержания. Первые двое обвиняемых также были приговорены к семи суткам ареста за неповиновение правоохранительным органам.