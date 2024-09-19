В Тутаеве 11 задержанных арестовали на 7 суток за отказ подчиниться полиции
Еще 1 из 21 задержанного в Тутаеве получили наказание в виде семи суток административного ареста за отказ подчиниться требованиям полиции. Об этом сообщил Ярославский областной суд.
По информации суда, Тутаевский городской суд уже начал рассматривать административные дела в отношении участников массового задержания. Первые двое обвиняемых также были приговорены к семи суткам ареста за неповиновение правоохранительным органам.
Накануне в соцсетях появилось видео задержания в Тутаеве, где сотрудники полиции и Росгвардии провели операцию, задержав 21 человек. По данным УМВД, задержанные могли быть вооружены, у них изъяли семь единиц травматического оружия.
Сообщалось также, что мужчины приехали из Рыбинска для разборок, но инцидент удалось предотвратить, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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