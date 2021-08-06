В Турции заявили о возможном продолжении лесных пожаров на следующей неделе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что лесные пожары в провинции Анталья могут продолжатся на следующей неделе из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам Чавушоглу, на предстоящей неделе синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в регионе до 50 градусов Цельсия в тени. Между тем, ожидается, что дожди на выходных позволят улучшить ситуацию в целом.

Чавушоглу также сообщил, что в настоящее время пожары в Анталье почти потушены за исключением района Ибради.

Природные пожары идут в Турции уже 10 дней. В результате погибли 8 человек, не менее 770 пострадали.



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ТЕГИ:ТурцияЛесные Пожары
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