В Турции заявили о возможном продолжении лесных пожаров на следующей неделе
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что лесные пожары в провинции Анталья могут продолжатся на следующей неделе из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Чавушоглу, на предстоящей неделе синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в регионе до 50 градусов Цельсия в тени. Между тем, ожидается, что дожди на выходных позволят улучшить ситуацию в целом.
Чавушоглу также сообщил, что в настоящее время пожары в Анталье почти потушены за исключением района Ибради.
Природные пожары идут в Турции уже 10 дней. В результате погибли 8 человек, не менее 770 пострадали.
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