Эрдоган назвал лесные пожары угрозой, сравнимой с пандемией
Лесные пожары стали угрозой международного масштаба, сопоставимой с пандемией коронавируса и терроризмом, Президент Турции Тайип Эрдоган назвал лесные пожары международной угрозой, которая сравнима с пандемией и терроризмом. Соответствующее заявление Эрдоган сделал в эфире телеканала A Haber, передает РИА Новости.
Турецкий лидер отметил, что угроза природных пожаров существует во многих странах, в том числе, РФ, США, странах Африки и других.
Эрдоган заявил, что в Турции за прошедшую неделю были зафиксированы 187 лесных пожаров. Большинство из них были локализованы, еще 15 пожарные службы продолжают тушить.
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