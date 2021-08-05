Эрдоган назвал лесные пожары угрозой, сравнимой с пандемией

Лесные пожары стали угрозой международного масштаба, сопоставимой с пандемией коронавируса и терроризмом, Президент Турции Тайип Эрдоган назвал лесные пожары международной угрозой, которая сравнима с пандемией и терроризмом. Соответствующее заявление Эрдоган сделал в эфире телеканала A Haber, передает РИА Новости.

Турецкий лидер отметил, что угроза природных пожаров существует во многих странах, в том числе, РФ, США, странах Африки и других.

Эрдоган заявил, что в Турции за прошедшую неделю были зафиксированы 187 лесных пожаров. Большинство из них были локализованы, еще 15 пожарные службы продолжают тушить.





