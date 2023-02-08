Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 6957

Число погибших из-за мощного землетрясения в Турции возросло до почти семи тысяч. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD).

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«Согласно последним данным, число погибших увеличилось до 6957 человек», — отмечается в сообщении.

По данным AFAD, ранения получили 38 224 человека.

Ранее турецкие власти заявляли о 6234 погибших и более 37 тысяч пострадавших, напоминает «Свободная пресса».

Землетрясение магнитудой 7,4 баллов произошло в Турции в понедельник, напоминает Ura.ru. В тот же день были зарегистрированы толчки магнитудой 7,6, несколько десятков афтершоков и новое землетрясение магнитудой 7,7. Отмечается, что ЧС затронуло около 17 стран.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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