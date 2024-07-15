В Турции задержали россиянина по бюллетеню Интерпола

Турецкая полиция задержала на яхте в Анталье гражданина России, который разыскивается по «красному» бюллетеню Интерпола. Об этом сообщило турецкое госагентство Anadolu.

Уточняется, что речь идет о 58-летнем россиянине А. П., он разыскивается Россией по делу о взяточничестве. Мужчина планировал попасть в другую страну из Турции по морю. Россиянина задержали на яхте-паруснике под флагом Украины, с ним был его сын, которого передали Управлению миграции из-за истекшего вида на жительство.