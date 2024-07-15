В Турции задержали россиянина по бюллетеню Интерпола
Турецкая полиция задержала на яхте в Анталье гражданина России, который разыскивается по «красному» бюллетеню Интерпола. Об этом сообщило турецкое госагентство Anadolu.
Уточняется, что речь идет о 58-летнем россиянине А. П., он разыскивается Россией по делу о взяточничестве. Мужчина планировал попасть в другую страну из Турции по морю. Россиянина задержали на яхте-паруснике под флагом Украины, с ним был его сын, которого передали Управлению миграции из-за истекшего вида на жительство.
А. П. получил турецкое гражданство в 2021 году, однако через два года был лишен его из-за объявления в розыск. На яхте в ходе обыска силовики обнаружили и конфисковали 7 тысяч евро, 5 тысяч долларов, а также 200 тайских бат.
Ранее семейную пару с двойным гражданством России и Австралии арестовали в Брисбене по подозрению в шпионаже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru