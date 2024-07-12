Семейную пару россиян арестовали в Австралии, заподозрив в шпионаже
Семейную пару с двойным гражданством России и Австралии арестовали в Брисбене, сообщает «РЕН ТВ».
Их подозревают в шпионаже. 40-летняя супруга работала техником по информационным системам в австралийской армии.
Женщина совершала незаявленную поездку в РФ, откуда рассказала своему 62-летнему мужу, как войти в ее официальную рабочую учетную запись из дома в Брисбене. Мужчина получил доступ к запрошенным материалам и отправил их своей жене в Россию.
По данным австралийских правоохранителей, супруги намеревались предоставить эту информацию российским властям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru