Семейную пару россиян арестовали в Австралии, заподозрив в шпионаже

Семейную пару с двойным гражданством России и Австралии арестовали в Брисбене, сообщает «РЕН ТВ».

Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по обвинению в шпионаже

Их подозревают в шпионаже. 40-летняя супруга работала техником по информационным системам в австралийской армии.

Женщина совершала незаявленную поездку в РФ, откуда рассказала своему 62-летнему мужу, как войти в ее официальную рабочую учетную запись из дома в Брисбене. Мужчина получил доступ к запрошенным материалам и отправил их своей жене в Россию.

По данным австралийских правоохранителей, супруги намеревались предоставить эту информацию российским властям.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссиянеШпионажАвстралия

Горячие новости

Все новости

партнеры