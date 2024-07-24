В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины в Москве
Россиянин, подорвавший автомобиль в Москве, задержан в турецком Бодруме. Об этом в своих соцсетях заявил глава МВД Турции Али Ерликая.
По его словам, информацию о гражданине РФ Евгении Серебрякове, который подозревается в совершении преступления, турецкая сторона получила от представителей российского подразделения Интерпола.
«Россиянин прибыл в Турцию на самолёте «Москва - Бодрум» в качестве туриста. Его задержали сотрудники полиции», - написал министр.
Ерликая не уточнил, планируется ли выдача задержанного России.
Ранее глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы, успел уехать из России в Турцию, сообщает Ura.ru.
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