В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины в Москве

По его словам, информацию о гражданине РФ Евгении Серебрякове, который подозревается в совершении преступления, турецкая сторона получила от представителей российского подразделения Интерпола.

«Россиянин прибыл в Турцию на самолёте «Москва - Бодрум» в качестве туриста. Его задержали сотрудники полиции», - написал министр.

Ерликая не уточнил, планируется ли выдача задержанного России.

Ранее глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы, успел уехать из России в Турцию, сообщает Ura.ru.

