СК РФ: Установлена личность подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

Также в ведомстве рассказали, что был установлен автомобиль, на котором подозреваемый прибыл к месту преступления. В настоящее время машину осматривают следователи.

«На месте работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК», - говорится в сообщении.

Ранее в результате подрыва автомобиля на Синявинской улице в Москве пострадал его владелец и пассажирка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как неизвестный что-то подложил под днище машины, а затем скрылся, сообщает 360.ru.

