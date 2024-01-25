В Алма-Ате произошли еще два землетрясения

Сейсмические станции зарегистрировали землетрясение в 02:35 (23:35 мск), его эпицентр находился в 258 километрах к юго-востоку от города на глубине 10 километров. Магнитуда подземных толчков в Алма-Ате составила 5,1, жители города ощутили толчки магнитудой 2.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в 01:21 по Москве. Эпицентр располагался в 273 километрах юго-восточнее казахстанского города.

Ранее подземные толчки магнитудой 6,7 произошли на границе Казахстана и Киргизии. Жители Алма-Аты ощутили землетрясение магнитудой 5, напоминает «Свободная пресса». По информации местных властей, в результате стихийного бедствия пострадали 67 человек. Трое получили травмы, выпрыгнув со второго и третьего этажей, отмечает телеканал «360».

