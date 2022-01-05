В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Турции, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в районе острова Крит

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к юго-западу от поселка Окурджалар. Очаг землетрясения располагался на глубине 53,7 км, отмечает RT.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

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