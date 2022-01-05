В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
5 января 202208:59
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Турции, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к юго-западу от поселка Окурджалар. Очаг землетрясения располагался на глубине 53,7 км, отмечает RT.
Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru