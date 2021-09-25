В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на территории Турции. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Забайкальском крае

По данным сейсмологов, эпицентр располагался неподалеку от Стамбула, в 50 км от района Бостанджи. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.

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ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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