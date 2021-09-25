В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
25 сентября 202104:53
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на территории Турции. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр располагался неподалеку от Стамбула, в 50 км от района Бостанджи. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
- В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
- Главы МИД Азербайджана и Армении встретились на полях Генассамблеи ООН
- СМИ сообщили о секретном плане «газовой войны» Евросоюза с Россией
- Эксперт предупредил о риске новой волны COVID-19 в российских регионах
- Генсек ООН встретился с Лавровым
- СМИ рассказали, как США могут закрыть России доступ к Атлантическому океану
- В Гидрометцентре России предупредили об опасной погоде в ряде регионов в ближайшие дни
- Саакашвили: Украина - проходной двор для преступников
- В Канаде освободили финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу
- Премьер-министр Греции обвинил Турцию в нарушении международного права
24 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru