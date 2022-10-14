В Турции произошел взрыв в шахте с 87 горняками
14 октября 202220:59
Взрыв произошел в одной из шахт на севере Турции, где находились 87 горняков. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на угольной шахте в Амасре. На месте происшествия работают экстренные службы.
По предварительным данным, произошел взрыв метана. Согласно информации местных СМИ, к текущему моменту спасены четверо шахтеров, их доставили в больницу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru