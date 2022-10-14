В Турции произошел взрыв в шахте с 87 горняками

Взрыв произошел в одной из шахт на севере Турции, где находились 87 горняков. Об этом сообщает ТАСС.

В Мурманской области во время обвала шахты «Каула» погиб горняк

Инцидент произошел на угольной шахте в Амасре. На месте происшествия работают экстренные службы.

По предварительным данным, произошел взрыв метана. Согласно информации местных СМИ, к текущему моменту спасены четверо шахтеров, их доставили в больницу.



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