В Мурманской области во время обвала шахты «Каула» погиб горняк

Один человек погиб во время обвала шахты «Каула» в Мурманской области, сообщает РИА Новости.

«Произошел обвал горной массы в одном из блоков на горизонте +50 м. В результате горной массой был завален горнорабочий. Совместно с горноспасателями ведется работа по извлечению работника», - говорится в сообщении Кольской ГМК.

Специальная комиссия устанавливает обстоятельства несчастного случая.

Ранее обрушение горной породы произошло на руднике в Мурманской области АО «Олкон». Пострадали два работника ремонтного управления, получившие микротравмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мурманская ОбластьШахтерыПроисшествие
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