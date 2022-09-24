В Мурманской области во время обвала шахты «Каула» погиб горняк
Один человек погиб во время обвала шахты «Каула» в Мурманской области, сообщает РИА Новости.
«Произошел обвал горной массы в одном из блоков на горизонте +50 м. В результате горной массой был завален горнорабочий. Совместно с горноспасателями ведется работа по извлечению работника», - говорится в сообщении Кольской ГМК.
Специальная комиссия устанавливает обстоятельства несчастного случая.
Ранее обрушение горной породы произошло на руднике в Мурманской области АО «Олкон». Пострадали два работника ремонтного управления, получившие микротравмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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