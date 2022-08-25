Не менее двух человек пострадали при столкновении катера и танкера в Турции

Танкер и катер столкнулись в проливе Дарданеллы в Турции, в результате чего пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу береговой охраны страны.

Отмечается, что танкер принадлежит Турции и следовал из РФ в Грецию.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Турция
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