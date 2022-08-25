Не менее двух человек пострадали при столкновении катера и танкера в Турции
25 августа 202221:59
Танкер и катер столкнулись в проливе Дарданеллы в Турции, в результате чего пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу береговой охраны страны.
Отмечается, что танкер принадлежит Турции и следовал из РФ в Грецию.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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25 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru