В Турции один человек погиб, 30 пострадали в ДТП с междугородным автобусом
18 ноября 202411:32
Междугородный автобус попал в аварию в провинции Эскишехир в Турции. Об этом сообщает Anadolu.
«Следовавший по маршруту Аланья-Бурса автобус перевернулся у деревни Дербент», — отмечает агентство.
В транспортном средстве находились водитель и 44 пассажира. В результате ДТП один человек погиб, еще 30 были ранены. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.
Ранее на трассе в турецкой провинции Аксарай перевернулся автобус с туристами, погибли семь человек, пострадали 33.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru