В Турции один человек погиб, 30 пострадали в ДТП с междугородным автобусом

Междугородный автобус попал в аварию в провинции Эскишехир в Турции. Об этом сообщает Anadolu.

«Следовавший по маршруту Аланья-Бурса автобус перевернулся у деревни Дербент», — отмечает агентство.

В транспортном средстве находились водитель и 44 пассажира. В результате ДТП один человек погиб, еще 30 были ранены. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.

Ранее на трассе в турецкой провинции Аксарай перевернулся автобус с туристами, погибли семь человек, пострадали 33.

