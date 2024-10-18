МВД Турции: В ДТП с автобусом погибли семь человек, еще 33 пострадали
Семь человек погибли, 33 получили травмы в результате аварии с автобусом в Турции. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.
Ранее стало известно, что на трассе в провинции Аксарай перевернулся автобус с туристами. Сообщалось о четырех погибших и 20 пострадавших.
«В результате ДТП погибли 7 наших граждан, пострадали 33 человека», — написал министр в соцсети X.
Предварительно, авария произошла из-за водителя автобуса, не справившегося с управлением. В транспортном средстве находился 41 человек, два водителя и гид, все они граждане Турции.
Накануне в Забайкальском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit, пострадали девять человек, напоминает «Свободная пресса».
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