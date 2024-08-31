В Турции нашли тело пропавшей больше двух недель назад россиянки
В Турции обнаружено тело погибшей россиянки, которая пропала больше двух недель назад в Мармарисе, сообщил Mugla Gazetesi со ссылкой на префекта города Мармарис Нуруллаха Кая.
Наталья Сомова пропала в Мармарисе 17 августа. Она приехала в Турцию на отдых из Москвы 11 августа, а через шесть дней вышла из отеля, где остановилась, чтобы прогуляться на природе, но так и не вернулась. По камерам наблюдения удалось установить, что последний раз женщину видели у Карийской тропы около 7:30 утра 17 августа.
Сегодня был найден мобильный телефон женщины на крутом склоне скалы в районе Ичмелер у бухты Кызылбюк. Команды спасателей сосредоточились на этом районе поисков, спустились по веревкам на скалу и добрались до тела 48-летней Сомовой. Погибшая была вывезена отрядами береговой охраны Турции и доставлена на сушу.
Ранее полиция на Маврикии обнаружила тело пропавшей россиянки Залии Шамигуловой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru