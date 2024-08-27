СМИ: Подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи россиянки вылетели в Москву
Россиянки, которым ранее запретили выезд из Турции из-за инцидента в аэропорту Антальи, успешно вернулись в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство в Анталье.
В дипмиссии рассказали, что после совместных усилий российского посольства в Турции, генконсульства в Анталье и адвоката, запрет на выезд для этих гражданок был снят. С учетом гуманитарных обстоятельств, 27 августа они смогли вылететь в Россию.
Дипломаты также напомнили россиянам о необходимости ответственно подходить к планированию зарубежных поездок и учитывать, что за границей они обязаны соблюдать местные законы и нормы.
7 июня суд в Турции признал действия двух россиянок в аэропорту Антальи как сопротивление сотрудникам пограничного контроля и нанесение телесных повреждений должностному лицу, из-за чего им был запрещен выезд из страны до окончания судебного разбирательства, передает «Радиоточка НСН».
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