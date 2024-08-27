СМИ: Подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи россиянки вылетели в Москву

Россиянки, которым ранее запретили выезд из Турции из-за инцидента в аэропорту Антальи, успешно вернулись в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство в Анталье.

В дипмиссии рассказали, что после совместных усилий российского посольства в Турции, генконсульства в Анталье и адвоката, запрет на выезд для этих гражданок был снят. С учетом гуманитарных обстоятельств, 27 августа они смогли вылететь в Россию.