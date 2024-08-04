В Турции мотоциклист сбил гражданку России и ее дочь

Россиянка и ее дочь пострадали после наезда мотоцикла в турецкой Аланье, пишет газета Yeni Alanya.

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Инцидент произошел в ночь на воскресенье в районе Кызлар Пынары. Ехавший на большой скорости мотоциклист сбил россиянку и ее дочь на пешеходном переходе.

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщали ранее в Бюро статистики Турции, граждане РФ сохраняют лидерство в покупке недвижимости в стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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