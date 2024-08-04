В Турции мотоциклист сбил гражданку России и ее дочь
4 августа 202414:07
Россиянка и ее дочь пострадали после наезда мотоцикла в турецкой Аланье, пишет газета Yeni Alanya.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в районе Кызлар Пынары. Ехавший на большой скорости мотоциклист сбил россиянку и ее дочь на пешеходном переходе.
Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Как сообщали ранее в Бюро статистики Турции, граждане РФ сохраняют лидерство в покупке недвижимости в стране, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Амурской области при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека
- Кадыров: Россия победит в спецоперации в 2024 году
- Более 100 тысяч жителей Бердска остались без света и воды из-за аварии
- В Турции мотоциклист сбил гражданку России и ее дочь
- Силы ПВО за сутки сбили 162 украинских беспилотника
- ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР
- В МИД допустили развертывание ракет в ядерном оснащении в ответ на действия Запада
- Медведев: Выданные за границу в результате обмена россияне являются предателями
- При атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Шебекино погибла женщина
- Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс из Ямайки снялась с Игр
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru