В Турции девять человек погибли в ДТП

Девять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Турции, сообщило Anadolu.

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Инцидент произошел в городе Сома турецкой провинции Маниса в 04:45 по местному времени. Шесть человек скончались на месте, еще трое умерли в больнице.

Кроме того, еще около 30 человек были госпитализированы. Всего в автобусе находились 50 граждан.

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ФОТО: twitter.com
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