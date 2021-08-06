В Турции девять человек погибли в ДТП
6 августа 202109:43
Девять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Турции, сообщило Anadolu.
Инцидент произошел в городе Сома турецкой провинции Маниса в 04:45 по местному времени. Шесть человек скончались на месте, еще трое умерли в больнице.
Кроме того, еще около 30 человек были госпитализированы. Всего в автобусе находились 50 граждан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru