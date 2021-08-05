В больницах Турции остаются четверо пострадавших в ДТП россиян
В больницах Турции остаются четверо россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в провинции Анталья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.
Отмечается, что один из пострадавших до сих пор находится в реанимации, остальные переведены в обычные палаты.
Ранее в четверг стало известно, что самолет с 10 россиянами на борту, которые пострадали в автоаварии в Турции, совершил посадку минувшей ночью в Самаре.
Авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья. Автобус с российскими туристами следовал из Манавгата в аэропорт, однако на одной из развязок он протаранил ограждение, а затем перевернулся, вылетев на встречную полосу. В автобусе находились 22 россиянина, среди них девять детей. Позже стало известно о четырёх погибших.
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