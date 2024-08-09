В Турции 9 человек погибли, 26 пострадали в ДТП с автобусом

По словам очевидцев аварии, удар от столкновения был огромной силы. Прибывшие на место инцидента спасатели вынуждены были извлекать пассажиров из салона, которые оказались заблокированными.

По предварительной версии следствия, водитель автобуса уснул за рулём.

Ранее в Турции 13 человек пострадали в аварии автобуса с туристами из РФ и Казахстана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

