В Турции 9 человек погибли, 26 пострадали в ДТП с автобусом
В столице Турции Анкаре 9 человек погибли, 26 пострадали в результате ДТП, в ходе которого пассажирский автобус, следовавший в Измир, столкнулся с опорой моста, сообщает IHA.
По словам очевидцев аварии, удар от столкновения был огромной силы. Прибывшие на место инцидента спасатели вынуждены были извлекать пассажиров из салона, которые оказались заблокированными.
По предварительной версии следствия, водитель автобуса уснул за рулём.
Ранее в Турции 13 человек пострадали в аварии автобуса с туристами из РФ и Казахстана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru