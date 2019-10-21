В Турине загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО
В центре итальянского Турина загорелся входящий в список ЮНЕСКО комплекс XVII века. Как пишет ТАСС, пожар в архитектурном комплексе «Каваллерицца реале» произошёл утром. Местные СМИ сообщают, что возгорание произошло на крыше. В настоящий момент его удалось ликвидировать. Эксперты подчёркивают, что зданию причинен значительный ущерб – там выгорела часть крыши и несколько комнат, отмечает RT.
Между тем, местные стражи порядка отмечают, что комплекс «Каваллерицца реале» загорелся из-за поджога. Сейчас на месте ЧП работают следователи и пожарные расчёты. Информации о пострадавших пока не поступало.
Добавим, «Каваллерицца реале» — архитектурный комплекс XVII века. Он считается одним из образцов архитектуры барокко и был включен в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.
Как напоминает НСН, в апреле сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Из-за возгорания там обрушились шпиль и другие архитектурные фрагменты Нотр-Дама. Отмечается, что объем средств, уже перечисленных на восстановление пострадавшего от пожара собора, составляет €104 млн. Об этом рассказал министр культуры Франции Франк Риестер.
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