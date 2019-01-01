В мире
Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Культовому объекту нанесён значительный ущерб.
Нотр-Дам восстановят за 5 лет
24 мая23:43
Президент Франции Эммануэль Макрон считает технически возможным восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери за пять лет, сообщает «Интерфакс».
Макрон заверил, что шпиль собора будет полностью восстановлен.
Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Культовому объекту нанесён значительный ущерб.
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ТЕГИ:Нотр-дам