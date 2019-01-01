Нотр-Дам восстановят за 5 лет

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Милонов предложил проверить выпускников на наркотики с помощью собак

Макрон заверил, что шпиль собора будет полностью восстановлен.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает технически возможным восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери за пять лет, сообщает «Интерфакс».

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