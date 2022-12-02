В турецком порту Самсун произошел взрыв

Взрыв прогремел в порту Самсун на севере Турции. Об этом сообщает телеканал A Haber.

СМИ: в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв

Причина ЧП пока неизвестна.

«Пожарные бригады были направлены в район порта, где после взрыва начался пожар», — отмечает СМИ.

Информации о пострадавших пока нет.

В ночь на 16 ноября взрыв прогремел в одном из районов турецкого Стамбула, в результате были повреждены шесть автомобилей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывТурция
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