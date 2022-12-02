В турецком порту Самсун произошел взрыв
2 декабря 202211:53
Взрыв прогремел в порту Самсун на севере Турции. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Причина ЧП пока неизвестна.
«Пожарные бригады были направлены в район порта, где после взрыва начался пожар», — отмечает СМИ.
Информации о пострадавших пока нет.
В ночь на 16 ноября взрыв прогремел в одном из районов турецкого Стамбула, в результате были повреждены шесть автомобилей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru