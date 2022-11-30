СМИ: в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв

В Москве опровергли данные о новых правилах передвижения для грузовиков Уникальное подземное здание построено на БКЛ метро Москвы Памятник авиаконструктору Туполеву открыли в столице Более пяти тысяч москвичек с детьми открыли свое дело при поддержке службы занятости Новый порядок подготовки к ЕГЭ введен в Москве