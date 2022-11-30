СМИ: в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
30 ноября 202216:56
Взрыв прогремел в посольстве Украины в Мадриде, пострадал один человек, сообщает издание 20 Minutos с ссылкой на источники.
Отмечается, что сотрудник посольства получил лёгкие повреждения в результате взрыва устройства, которое было спрятано в почтовом конверте.
Ранее Генконсульство России сообщило, что в результате срабатывания взрывного устройства 13 ноября в Стамбуле погибли шесть человек, более 80 пострадали, в том числе трое россиян, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru