СМИ: в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв

Взрыв прогремел в посольстве Украины в Мадриде, пострадал один человек, сообщает издание 20 Minutos с ссылкой на источники.

В результате двух взрывов в Иерусалиме пострадали 18 человек

Отмечается, что сотрудник посольства получил лёгкие повреждения в результате взрыва устройства, которое было спрятано в почтовом конверте.

Ранее Генконсульство России сообщило, что в результате срабатывания взрывного устройства 13 ноября в Стамбуле погибли шесть человек, более 80 пострадали, в том числе трое россиян, сообщает RT.

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ФОТО: Соцсеть/PoliciaNaciona
ТЕГИ:ВзрывПосольствоУкраинаИспания
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