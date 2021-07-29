В турецком Мармарисе из-за лесных пожаров эвакуируют туристов
Власти в турецком Мармарисе начали эвакуировать туристов и местных жителей из района, которому угрожает сильный лесной пожар. Об этом сообщает телеканал NTV.
В районе Мармариса природный пожар тушат вертолеты, самолеты и пожарные машины.
На кадрах, которые транслирует телеканал, видно, что огонь подбирается к жилым домам и отелям. Отмечается, что эвакуация идет в профилактических целях. Специалисты считают, что направление ветра не позволит огню добраться до зданий.
Сильный лесной пожар накануне разгорелся в районе Манавгата в провинции Анталья. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро стало распространяться. Власти провинции ранее сообщили, что там к утру четверга пожар удалось взять под контроль.
Сообщалось также о гибели из-за пожара трех человек, еще 122 пострадали. В генконсульстве РФ в Анталье сообщали, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
Между тем лесные пожары добрались и до еще одного курортного района страны - огнеборцы пытаются остановить распространение огня в Бодруме, передает РЕН ТВ.
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