В турецком Мармарисе из-за лесных пожаров эвакуируют туристов

На кадрах, которые транслирует телеканал, видно, что огонь подбирается к жилым домам и отелям. Отмечается, что эвакуация идет в профилактических целях. Специалисты считают, что направление ветра не позволит огню добраться до зданий.

Сильный лесной пожар накануне разгорелся в районе Манавгата в провинции Анталья. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро стало распространяться. Власти провинции ранее сообщили, что там к утру четверга пожар удалось взять под контроль.

Сообщалось также о гибели из-за пожара трех человек, еще 122 пострадали. В генконсульстве РФ в Анталье сообщали, что информации о пострадавших россиянах не поступало.

Между тем лесные пожары добрались и до еще одного курортного района страны - огнеборцы пытаются остановить распространение огня в Бодруме, передает РЕН ТВ.

