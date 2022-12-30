В турецком городе Айдын произошел взрыв, погибли семь человек
30 декабря 202216:52
Взрыв произошел в ресторане в городе Айдын в Турции, погибли семь человек. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что, по предварительным данным, четыре человека получили ранения.
Ранее, 13 ноября, в центре Стамбула прогремел взрыв. Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru