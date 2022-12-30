В турецком городе Айдын произошел взрыв, погибли семь человек

Взрыв произошел в ресторане в городе Айдын в Турции, погибли семь человек. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на местные власти.

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Отмечается, что, по предварительным данным, четыре человека получили ранения.

Ранее, 13 ноября, в центре Стамбула прогремел взрыв. Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото очевидца
ТЕГИ:ТурцияВзрыв
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