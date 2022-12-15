СМИ: Взрыв в штаб-квартире полиции Польши произошел из-за детонации гранатомета

Взрыв в штаб-квартире полиции Польши, из-за которого был госпитализирован главный комендант полиции генерал Ярослав Шимчик, произошел из-за случайной детонации реактивного гранатомета. Об этом сообщили журналисты Radio Zet.

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Отмечается, что гранатомет находился у стены и также повредил потолок. При этом о модели «подарка» не сообщается.

Ранее в Министерстве внутренних дел Польши заявили, что в кабинете Ярослава Шимчика взлетел на воздух «подарок», врученный ему в Киеве, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаВзрыв
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