СМИ: Взрыв в штаб-квартире полиции Польши произошел из-за детонации гранатомета

Отмечается, что гранатомет находился у стены и также повредил потолок. При этом о модели «подарка» не сообщается.

Ранее в Министерстве внутренних дел Польши заявили, что в кабинете Ярослава Шимчика взлетел на воздух «подарок», врученный ему в Киеве, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

