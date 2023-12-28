В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 4,6

Последний раз землетрясение было зафиксировано в Малатье 1 декабря. Очаг залегал на глубине семи километров. Подземные колебания были замечены в три часа ночи в районе Акчадаг. Данных о пострадавших нет и разрушениях нет.

В этот же день землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в штате Калифорния близ границы с Мексикой. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки произошли в 07:43 UTC (10:43 мск) в 12 километрах восточнее поселения Окотильо у южной границы страны. Очаг землетрясения располагался на глубине 9,6 километра, передает «Радиоточка НСН».

