В Тюменской области в автоаварии погибла семья из Тобольска

Супруги и трое их дочерей погибли, двое мальчиков направлены в медицинское учреждение. На 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Водитель «Инфинити», в котором ехала семья из Тобольска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом «Вольво» с полуприцепом. В автоаварии погибли 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и три дочери 7, 9 и 14 лет. Двое сыновей 3 и 11 лет госпитализированы.

Ранее четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

