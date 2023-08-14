Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

По данным ведомства, ДТП произошло на автодороге Чита - Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка, пишет RT. 28-летний Водитель автомобиля Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Honda. По данным МВД, оба водителя были трезвы.

«В результате ... погиб пассажир Lancer и три пассажира Honda, в том числе двое детей. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди них также есть дети», — указали в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что находившихся в Honda детей перевозили без детских удерживающих устройств.

Ранее в Екатеринбурге 47-летний водитель Mazda CX-7, потеряв сознание, наехал на пешехода и после врезался в Kia Rio. В результате пострадали шесть человек, пишет Ura.ru.

