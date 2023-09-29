В Тюменской области депутат «Единой России» задавил на тракторе ребенка
Депутат думы Староалександровского сельского поселения Ярковского района Тюменской области управляя трактором задавил ребёнка, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
В УГИБДД по Тюменской области рассказали, что трагедия произошла в селе Чечкино 24 сентября. По данным полиции, 48-летний парламентарий на тракторе МТЗ-82 с прицепом перевозил по огороду сено. В какой-то момент рядом оказался шестилетний мальчик, которого депутат не заметил.
Возбуждено уголовное дело.
«Депутат Валерий Дементиев является подозреваемым по делу о гибели ребёнка в селе Чечкино, его членство в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельств», – указали в «Единой России».
Ранее в Орле трёхлетний мальчик ушёл из детского сада и попал под колёса грузовика, его госпитализировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru