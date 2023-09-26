СМИ: В Москве кортеж с «мигалками» устроил ДТП и скрылся

Кортеж с проблесковыми маячками попал в ДТП в центре Москвы, проехав на красный сигнал светофора, он врезался в джип на перекрестке и уехал с места аварии. Видео инцидента публикует Telegram-канал Baza.

В Москве машина перевернулась после ДТП в Лефортовском тоннеле

Один из автомобилей с номерами ЕКХ в 2017 году принадлежал главе «Роснефти» Игорю Сечину. За кем сейчас закреплена машина, неизвестно.

По действующим правилам авто со спецсигналом имеет приоритет в случае применения специального звукового сигнала. Водитель такой машины должен убедиться, что его пропускают. Однако в данном случае маячки были включены, но звуковых сигналов не было, соответственно, принцип приоритета был нарушен, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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