СМИ: В Москве кортеж с «мигалками» устроил ДТП и скрылся

Один из автомобилей с номерами ЕКХ в 2017 году принадлежал главе «Роснефти» Игорю Сечину. За кем сейчас закреплена машина, неизвестно.

По действующим правилам авто со спецсигналом имеет приоритет в случае применения специального звукового сигнала. Водитель такой машины должен убедиться, что его пропускают. Однако в данном случае маячки были включены, но звуковых сигналов не было, соответственно, принцип приоритета был нарушен, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

