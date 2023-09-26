СМИ: В Москве кортеж с «мигалками» устроил ДТП и скрылся
Кортеж с проблесковыми маячками попал в ДТП в центре Москвы, проехав на красный сигнал светофора, он врезался в джип на перекрестке и уехал с места аварии. Видео инцидента публикует Telegram-канал Baza.
Один из автомобилей с номерами ЕКХ в 2017 году принадлежал главе «Роснефти» Игорю Сечину. За кем сейчас закреплена машина, неизвестно.
По действующим правилам авто со спецсигналом имеет приоритет в случае применения специального звукового сигнала. Водитель такой машины должен убедиться, что его пропускают. Однако в данном случае маячки были включены, но звуковых сигналов не было, соответственно, принцип приоритета был нарушен, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- The Rolling Stones выпустят композицию с Леди Гагой и Стиви Уандером
- Санду призвала выбрать европейские ценности, а не отношения с Россией
- Фильм «Повелитель ветра» о путешественнике Конюхове полностью переозвучили
- ФНС разблокировала счета Блиновской
- СМИ: В Москве кортеж с «мигалками» устроил ДТП и скрылся
- «Союзмультфильм» выпустит сериал по мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!»
- Российские военные поразили место сбора ракет ВСУ
- Rzeczpospolita: В Польше назвали упавшую в 2022 году ракету украинской
- Маск занял позицию России в споре с премьером Канады
- Опрос: 3% россиян могут позволить себе купить новый автомобиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru