Отель в Подмосковье пообещал компенсировать испорченный отдых отравившимся гостям

Генеральный директор сети отелей «Яхонты» Павел Соханев подтвердил информацию об госпитализации двоих отравившихся постояльцев гостиницы в Истре, сообщает Газета.Ru.

СМИ: В Приамурье девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере

По его словам, в настоящее время по данному факту Роспотребнадзор проводит проверку, кроме того в произошедшем разбирается и сама компания.

«Конечно, все доставленные неудобства естественно будут компенсированы... В любом случае за отдых, который у людей был испорчен, должна быть компенсация», — заключил он.

Ранее массовое отравление произошло в детском оздоровительном лагере «Юность» в Воткинском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:ГостиницыОтравлениеКомпенсацияМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры