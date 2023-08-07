Отель в Подмосковье пообещал компенсировать испорченный отдых отравившимся гостям
Генеральный директор сети отелей «Яхонты» Павел Соханев подтвердил информацию об госпитализации двоих отравившихся постояльцев гостиницы в Истре, сообщает Газета.Ru.
По его словам, в настоящее время по данному факту Роспотребнадзор проводит проверку, кроме того в произошедшем разбирается и сама компания.
«Конечно, все доставленные неудобства естественно будут компенсированы... В любом случае за отдых, который у людей был испорчен, должна быть компенсация», — заключил он.
Ранее массовое отравление произошло в детском оздоровительном лагере «Юность» в Воткинском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru