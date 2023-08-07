Отель в Подмосковье пообещал компенсировать испорченный отдых отравившимся гостям

По его словам, в настоящее время по данному факту Роспотребнадзор проводит проверку, кроме того в произошедшем разбирается и сама компания.

«Конечно, все доставленные неудобства естественно будут компенсированы... В любом случае за отдых, который у людей был испорчен, должна быть компенсация», — заключил он.

Ранее массовое отравление произошло в детском оздоровительном лагере «Юность» в Воткинском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».