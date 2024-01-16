В Тюмени вынужденно сел летевший в Челябинск самолет
16 января 202415:33
Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск, вынужденно сел в Тюмени из-за сработавшего индикатора регулировки температуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«Согласно правилам, командир принял решение о посадке в аэропорту Рощино в Тюмени», - говорится в сообщении.
Рейс проводился накануне, 15 января. Борт заменили на резервный и доставили пассажиров в Челябинск, задержка в аэропорт прибытия составила пару часов.
Накануне самолет «Уральских авиалиний» дважды не смог улететь в Сочи из-за двигателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru