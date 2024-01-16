В Тюмени вынужденно сел летевший в Челябинск самолет

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск, вынужденно сел в Тюмени из-за сработавшего индикатора регулировки температуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся Ан-2
«Согласно правилам, командир принял решение о посадке в аэропорту Рощино в Тюмени», - говорится в сообщении.

Рейс проводился накануне, 15 января. Борт заменили на резервный и доставили пассажиров в Челябинск, задержка в аэропорт прибытия составила пару часов.

Накануне самолет «Уральских авиалиний» дважды не смог улететь в Сочи из-за двигателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СамолетЭкстренная Посадка

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