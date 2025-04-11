В Тюмени два человека пострадали при столкновении скорой помощи и BMW

Автомобиль скорой помощи столкнулся с BMW на перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени, есть пострадавшие. Об этом заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

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Как отметили в ведомстве, перед ДТП скорая следовала через перекресток с включенными спецсигналами. При столкновении спецтранспорт опрокинулся, пациентов в нем не было.

«В ДТП пострадали 2 человека, которые ехали в машине скорой помощи. Предварительно, тяжелых травм они не получили», - сообщила Госавтоинспекция.

Ранее в районе Чертаново в Москве машина скорой помощи въехала в остановку, пострадали четыре человека.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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